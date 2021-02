“Abusó de mí de forma horrorosa”: Evan Rachel Wood y otras 4 mujeres acusan a Marilyn Manson de violación y agresión sexual

Otra acusadora, una artista identificada como Gabriella, contó que en 2015 el cantante rompió una copa de vino en la habitación del hotel y le exigió hacer “un pacto de sangre juntos” . “No creo que sea justo que alguien no tenga que rendir cuentas por tan horribles acciones. No soy una víctima. Soy una superviviente”, aseveró la joven.

Una de ellas, la modelo Sarah McNeilly, afirmó en redes sociales que fue “torturada” por Manson. “Fui abusada emocionalmente, aterrorizada y herida. […] Me puso contra la pared y me amenazó con golpearme la cara con un bate de béisbol que llevaba en la mano, solo por intentar que eligiera un pantalón para un video musical”, comentó entre otras situaciones.

