Abrimos o morimos | La Prensa Panamá

No propongo que aquí nos vayamos en contra de las indicaciones del gobierno, pero sí que exijamos racionalidad y consulta con los operadores de restaurantes, hoteles del interior y demás empresas afectadas, para evitar contradicciones ridículas producto de decisiones que siguen pretendiendo que lo que tenemos es una crisis de salud, ignorando que es una sola crisis: es salud, social y económica. ¡Hay que cambiar de rumbo con racionalidad y observando lo hecho en países que están mucho mejor que nosotros, sin los cierres totales que no hacen sino provocar concentraciones peligrosas (ejemplo: playas de Colón)! Y, por favor, no sigan con decisiones contrarias a la ciencia. Lo del cierre de playas y espacios abiertos públicos es una obsesión contraria a todas las recomendaciones médicas.

You May Also Like