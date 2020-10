Abren clínica Post-COVID-19 en la Policlínica Hugo Spadafora Franco, en Colón

La atención en la nueva clínica se brindará en horario de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y para ser atendido el paciente debe poseer la referencia, para poder solicitar su cita vía telefónica a los números 475- 5798/ 57947 / 5786, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

You May Also Like