Aborto en Estados Unidos: la carrera contra el tiempo de dos adolescentes en Texas

“Estoy segura que ella entendería pero me da pena. Sé que no estoy haciendo nada malo, pero ves a la gente juzgando, hacen que uno se sienta un poco avergonzado”.

La joven decidió no contarle a su mamá por “vergüenza”. “No me tomaba las píldoras [anticonceptivas] bien, pero ahora aprendimos la lección”, dice apretando el brazo de su pareja.

“Yo crecí en un hogar pobre, solo con mi mamá, yo sé lo que es. No quiero que un hijo pase por lo que yo pasé, quiero darle mejores oportunidades”, dice L. Este joven atlético y prácticamente escondido bajo lentes de espejo y una máscara trabaja en un 24 horas. “¿En cuatro o cinco años? puede ser, pero no ahora”, dice L. reclinándose en la silla de la sala de espera de la clínica.

Pero no era un tema que le interesara. “No crees que te afecta hasta que estás en los zapatos”, dice M. sujetando la mano de L., quien agrega: “Seis semanas no es nada, cuando te das cuenta del atraso, ya pasaron casi seis semanas”.

