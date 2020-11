Abogan por la extensión de las medidas laborales frente a la crisis por la Covid-19

El abogado dijo que, en la actualidad, la economía panameña sigue recuperándose gradualmente, sin embargo, al terminar 31 de diciembre la crisis seguirá haciéndose sentir. “Al cierre del 31 de diciembre la crisis económica no va a desaparecer”, remarcó Lee, al señalar que si no se emiten nuevos instrumentos legales las empresas deberían reintegrar a sus trabajadores. Igualmente, las empresas se verán obligadas en enero a que todos sus trabajadores laboren en jornada completa aunque las empresas no tengan capacidad.

You May Also Like