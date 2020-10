Abogados solicitarían anulación de delaciones

Ortiz recordó que desde el año 2017 sostuvo unas cinco reuniones con ex ejecutivo brasileño, la última de ellas en Málaga, España, en febrero pasado, ya que les estaba otorgando información, “lo que si me manifestó es que él tenia línea directa con las fiscales Tania Sterling, Zuleyka Moore e incluso que tenían un abogado interlocutor”.

“Lo declarado por Tacla Durán tumba todas la delaciones hechas en este caso, por la simple y sencilla razón de que cuando se hace una delación, la persona se compromete a decir la verdad, no se puede mentir y lo señalado por él no coincide”, explicó.

