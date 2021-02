Abogados de Martinelli exigen fecha de audiencia por afectación de derechos

Sitton también denunció que, en la Cancillería, durante la gestión de Alejandro Ferrer y la actual ministra Ericka Mouynes , no han respetado la decisión de las Naciones Unidas, que determinó, en el 2019, que la detención de Ricardo Martinelli fue violatoria a la constitución, al pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se les conminó a hacer las reparaciones, que hasta la fecha no han cumplido.

