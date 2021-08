Abogado de querellante: se han leído correos sobre estrategias de campañas políticas de adversarios de Martinelli

El jurista explicó que una funcionaria no pudo leer los documentos durante la sesión vespertina. No obstante, en la mañana se habían leído. “Consideramos que se ha roto la integridad de la lectura de los documentos, que fue lo que ordenó el Tribunal”, dijo.

Carrillo destacó que el Ministerio Público no puede escoger que parte de una prueba se lee o no, “ya el Tribunal le había dicho que la prueba era integra”.

Para Martinelli, quien el pasado viernes no asistió al juicio, Cortizo no está gobernando el país y se “esta dejando llevar por intereses”.

You May Also Like