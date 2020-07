Abogado, antifeminista y con una enfermedad terminal: quién era Roy Den Hollander, el asesino del hijo de la jueza Esther Salas

Otro caso contra las mujeres fue el que llevó adelante en 2011. Esta vez apuntó a clubes nocturnos. Para Hollander esos bares no tenían derecho a promocionar sus servicios bajo la promesa de descuentos para mujeres. “Noche de damas”, era un concepto que discriminaba a los hombres, argumentó. Perdió en todas las instancias. “ Por supuesto, las tres hembras de la corte probablemente votaron en contra. Luchar por los derechos de los hombres no es una cosa muy popular en los Estados Unidos estos días ”, se quejó.

Durante sus años como abogado, Hollander se dedicó a escribir largos textos en contra de los derechos que les eran asignados a las mujeres. A muchas de ellas, sobre todo a quienes militaban a favor de una mayor igualdad de géneros las insultaba: las llamaba “ feminazis ”. Hace 12 años, en una entrevista con The New York Times , el abogado explicó el motivo de su profundo y arraigado resentimiento contra ellas: un divorcio amargo con una rusa. Las llamaba “ las verdaderas opresoras ”.

