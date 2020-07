Abierto Australia 2021 se hará con menos espectadores

“Tomamos esa decisión esta semana, para acompañar ese escenario con una serie de opciones”, dijo Tiley a The Associated Press el sábado vía telefónica.

El ejecutivo de Tennis Australia, Craig Tiley, observará la organización del US Open y el demorado Abierto Francés para ayudar a planificar las contingencias del primer Grand Slam de 2021. Tiley dijo que ya se ha resuelto reducir el aforo para mantener el distanciamiento social, encerrar a los jugadores en una “burbuja” de seguridad y probablemente no admitir espectadores extranjeros.

You May Also Like