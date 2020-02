Abidal sigue tras reunirse con Bartomeu en medio de la crisis institucional del Barça y con la gestión deportiva en el punto de mira

“Habría que dar nombres, si no se nos está ensuciando a todos”, publicó Messi en su Instagram para replicar a Abidal, que había dicho que algunos jugadores «no trabajaban mucho». Que Leo haya estallado ha encendido todas las alarmas en Can Barça, y Bartomeu ha tenido que aplacarla como ha podido, primero llamando a Messi y después reuniéndose con Abidal ya por la tarde en Barcelona entre rumores sobre una posible destitución del galo como director deportivo . Finalmente el presidente culé ha optado por no tomar decisiones drásticas y el exfutbolista seguirá… de momento.

You May Also Like