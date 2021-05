Abiby pisa fuerte y tienta a los usuarios con una caja de belleza valorada en 130 euros… ¡que te cuesta solo 30!

Las novedades en el universo beauty nunca cesan; y menos ahora, que se avecina nueva temporada. Con la inminente llegada del verano, los nuevos cosméticos para cuidar de nuestro rostro y los maquillajes para conseguir looks tan naturales como perfectos inundan los escaparates de tiendas, ecommerces y, también, los feeds de nuestras redes sociales para recordarnos que llega la hora de actualizar nuestro neceser. Sin embargo, aunque ganas no nos falten, invertir en tendencias conlleva un gasto que no siempre podemos asumir, por lo que resignarse es la única opción… ¡o suscribirse, de una vez por todas, a uno de los servicios de cajitas beauty a domicilio!

