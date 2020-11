Abdiel Arroyo convocado a la selección para amistosos de noviembre

Panamá se medirá ante Japón el próximo viernes 13 de noviembre en Graz, Austria desde las 9:15 a.m. (hora panameña) y ante Estados Unidos el 16 de noviembre en Wiener Neustadt, Austria a las 2:45 p.m. (hora panameña). Ambos partidos amistosos serán transmitidos por RPC y Medcom Go .

You May Also Like