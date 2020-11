Abdiel Arroyo agradece las muestras de apoyo por los comentarios racistas de comentarista

El mundialiata de Rusia 2018, el panameño Abdiel “Pistolerio” Arroyo agradeció a las personas que lo respaldaron por los declaraciones racistas de un comentarista de televisión en Israel.

Versión impresa

“Quiero agradecer todas las muestras de apoyo y solidaridad que he recibido en las últimas horas. A todos y cada uno. Quiero agradecer también a Israel, porque no por una persona, debo juzgar a todos. Aquí me abrieron las puertas y me hacen sentir como en casa”, dijo Arroyo.

En el partido donde el equipo de Arroyo, Maccabi Petah Tikva, venció al Hapoel Haifapor 2-0, el panameño fue víctima de comentarios racistas por el comentarista Shlomo Sharaf que fue seleccionado de Israel, entre 1992 y 1999 quien expresó que Arroyo debería ir a “comer plátanos (banana)”.

Por su lado, Arroyo en su cuenta Instagran agregó “me produce tristeza y dolor que en un momento tan especial, donde el mundo combate una pandemia, que nos cambio la vida a todos los seres humanos, todavía tengamos que estar escuchando este tipo de comentarios. No lo tomo como algo personal”.

El colonense también indicó que “las palabras, así como los actos, hablan de quién las dice o de quién las hace” y agregó que la mejor manera de combatir esa situación es “educando”, algo que le enseñaron en su hogar para combatir ese tipo de situaciones.

Regístrate para recibir contenido exclusivo

El canal deportivo decidió suspender a Sharaf por las declaraciones realizadas en vivo, mientras se transmitía el juego. El comentarista pidió disculpa y agregó que sus declaraciones no tenía nada que ver con el color de la piel de Arroyo.

“Los hechos del racismo deben abordarse claramente. La declaración de Shlomo Sharaf es inapropiada y no tiene cabida en los deportes israelí ni en la sociedad en general”, dijo el ministro de Cultura y Deportes, Hili Troper, y agregó que “juntos preservaremos el deporte. Como un lugar donde hay espacio para todos, sin importar religión, raza o género”, según publicó el sitio del diario Alhhalajee Today.

VEA TAMBIÉN: Atletas panameños, demuestran en medio de la pandemia: ‘Patria son tantas cosas bellas’

El Maccabi Petah Tikva es líder del torneo de Israel con nueve puntos en cuatro partidos jugados hasta el momento.