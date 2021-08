ABBA vuelve tras 39 años de parón con cinco canciones nuevas y las redes enloquecen

ABBA lleva décadas siendo uno de los grupos más queridos del panorama musical internacional. Tras enamorar a toda Europa en los 70, las películas de Mamma Mia en los últimos años han ascendido al cuarteto escandinavo a lo más alto de la música. Ahora, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad se reúnen para la felicidad de sus fans.

Los cantantes de Waterloo han anunciado un nuevo proyecto musical tras 39 años de parón. Según han compartido ellos mismos en sus redes sociales, se llama ABBA Voyage y verá la luz el próximo viernes 2 de septiembre.

Fuentes del periódico The Sun aseguran que este es el nombre que recibirá el concierto de hologramas que ABBA lleva preparando desde 2019 y que se vio frenado por la pandemia.

Además, la banda ya había confirmado que tenía cinco canciones nuevas para 2021 y los rumores aseguran que todas serán publicadas la semana que viene, junto con los detalles del espectáculo en directo. Dos de ellas, I Still Have Faith In You y Don’t Shut Me Down ya habían sido retrasadas en numerosas ocasiones.

El anticipado show de hologramas comenzará en Londres

Los artistas suecos se han juntado con el productor británico Simon Fuller para establecer una residencia en un teatro de Londres desde dónde unos jóvenes hologramas actuarán los mayores éxitos de ABBA junto con los nuevos temas. Está previsto que el espectáculo se estrene en mayo con la presencia de todo el grupo.

Previo al tour musical, los ganadores de Eurovisión también tienen planeado una película documental mostrando la historia de los suecos y el proceso de grabación de todos los nuevos productos.

De momento, solo conocemos la portada. El link del anuncio redirige a una página web dónde pide un registro para enterarte de las próximas noticias. Según The Sun, “los fans deberían prepararse porque lo que viene es descabellado”.

Los fans han reaccionados muy emocionados

Solo con la idea de nueva música de ABBA ha provocado la locura en redes sociales. El grupo lleva siendo trending topic toda la tarde y aquellos seguidores jóvenes que han conocido al grupo a raíz del musical han comenzado a mostrar su entusiasmo y han confesado que es “el mejor día” de su vida.