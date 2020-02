abandonará las negociaciones en junio si no hay avances claros para la relación futura

El mensaje de Johnson , en su línea, sigue sin ser conciliador. “El Gobierno no ampliará el periodo de transición contemplado en el Acuerdo de Retirada”, ha advertido Londres en un documento que hizo público este jueves. El Gobierno tory defiende que hay tiempo “suficiente” para llegar a un acuerdo y que Reino Unido pueda “recuperar por completo su independencia económica y política”. En condiciones normales, todo debería quedar listo en el mes de septiembre. Esa es, al menos, la previsión de un Ejecutivo conservador que no valora coger la senda de la moderación.

Boris Johnson lleva días en la sombra, pero eso no quita que ya esté pergeñando la que será su postura en las negociaciones con la Unión Europea para la relación futura de Reino Unido con Bruselas tras el brexit. Las conversaciones arrancan el lunes, y de momento el tono no es el mejor. El primer ministro británico quiere trabajar de forma “rápida y decidida” para lograr “progresos” antes de junio, fecha en la que se planteará si es necesario seguir en la mesa.

