Aaron Zebede sí se sabe las plenas de El Roockie…cantó ‘El Peluche’

“Yo se que vas a extrañar todas mis locuras, todas mis necesad. (woh woh woh). Y romperas a llorar, y a tu peluche en mí tú querrás tranformar… Él tiene ojos y no puede ni mirarte. Él tiene manos, pero no puede abrazarte, también su boca, y no sabe besarte. Él tiene pies y no camina para ir por ti. El boy the rookie te lo explica honestamente, siempre creí que nuestro amor era pa’ siempre. Llegó la duda y acabo con nuestra suerte. Ojalá, ojalá ay, que te vaya bien…”. Yo sé que muchos fanáticos de El Roockie recuerdan este temazo, fue un éxito nacional e internacional, una canción con la que muchas y muchos lloraron al recordar a su gran amor. ¡Ajá! Y quiero que sepan que hoy día la ponen en cualquiera emisora o en una fiesta y la gente la canta con la mano arriba y de principio a fin. Y también quiero que sepan que esta canción la cantó el mismísimo Aaron Zebede después de toda la controversia. ¡Mira tú!

Lee la edición impresa

Les cuento que el lío de este jurado de Yo me Llamo por la eliminación del imitador de El Roockie sigue. ¿Cómo así? El sábado, específicamente en el programa QuiénTV?, Aaron Zebede o Figueroa Mayani habló del tema que ha generado controversia, polémica y sacado ronchas en redes sociales, pues la gente opinó que el chico lo hizo exactamente igual al artista de reggae, es más, que hasta no solo cantó igual, sino que tiene un parecido y que hizo los mismos ademanes que el artista de “Parece sincera”. ¡Ajá!

Resulta que el también director de teatro sacó la guitarrita que usa en el segmento del programa de Diego De Obaldía y cantó la canción titulada “El Peluche”, de El Roockie. ¡La cantó clarito, se la sabía!

Aaron mencionó que le dieron “palo” parejo en las redes sociales por la eliminación del imitador, pero que el formato del programa permite que un participante que ya salió pueda regresar, así que invitó a la gente para que vote cuando ese momento llegue. “Voten por El Roockie si quieren que regrese. #QueRegreseElRoockie”, mencionó en el programa.

Por otro lado, Alejandro, imitador de El Roockie, hizo un Live tiempo después de culminarse QuiénTV? para deleitar a la gente, a sus seguidores con su voz montada en las plenas de Iván Vladimir​ Banista.