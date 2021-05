“A veces tienes que irte por el bien de todos”

MADRID — Zinedine Zidane volvió a sembrar dudas sobre su continuidad. El francés declaró que a veces es mejor irse “por el bien de todos” dejando claro que no es seguro que siga en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada.

“A lo mejor pensáis que lo dejo porque me quito la responsabilidad o que lo dejo porque se complican las cosas. Nunca. Lo único es que lo que hago lo hago a tope. Y llega un momento en que las cosas… Es momento de cambiar. Pero para todos, no para mí. Para el bien de los jugadores, del club, de las personas. No lo dejo porque es fácil decir que me quito. Los momentos son así. Hay momentos en que tienes que estar y otros en que te tienes que ir por el bien de todos”, afirmó Zidane en rueda de prensa.

A continuación, Zidane matizó que “puede pasar de todo, es el Real Madrid. Mi fuerza es el día a día, no me veo más allá del día a día. No miro ni el pasado ni el futuro, es el presente a tope”.

Una de las causas que podría condicionar la continuidad de Zidane es la relación con el vestuario. Este año ha habido rumores de discusiones con varios jugadores, pero Zidane mantuvo que la relación es óptima.

“Siempre ha sido un respeto mutuo. Para mí siempre, como he sido jugador, los jugadores son los más importantes. El ambiente donde ellos se tienen que sentir cómodos para hacer las cosas bien. Sabemos dónde estamos, en el mejor club del mundo. De todas formas estamos nosotros escribiendo cada uno algo con este gran club. Y eso es una cosa que se quedará para siempre”.

El Real Madrid se mantiene a dos puntos del líder, el Atlético. Precisamente por eso los blancos no pueden fallar en el partido que jugarán contra el Athletic Bilbao. Para ese encuentro, Zidane no podrá contar con Toni Kroos que está aislado por contacto estrecho con positivo de coronavirus.

Pase lo que pase en estos dos últimos partidos, Zidane quiso dejar claro que este año está encantado con el rendimiento de su conjunto.

“Los jugadores siempre quieren competir, les gusta jugar y entrenar. Hoy más porque hemos tenido muchas dificultades. Hemos tenido muchas cosas raras. Es un equipo que no ha dejado nunca de trabajar. Más orgulloso este año, me alegro”, finalizó el técnico madridista.