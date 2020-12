A un mes de tragedia, siguen búsqueda de personas desaparecidas en Tierras Altas

Se conoció que la joven de 22 años desapareció el 4 de noviembre cuando el huracán ETA causó estragos en este distrito de Tierras Altas . La chica laboraba en el lugar, cuando tras observar que el río había crecido, decide c orrer junto a otras personas a refugiarse en una c abaña a lo alto del sector de finca Morgan y Morgan, en Bambito, pero un deslave los sepulta, logrando recuperarse al día siguiente los cuerpos de dos de las personas que la acompañaban.

