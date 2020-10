A un mes de las elecciones en Estados Unidos, los 7 estados que pueden definir el resultado y quién lidera en cada uno

Además de ganar Florida, Ohio, Carolina del Norte y Arizona, que no será nada fácil, Trump necesita tomar alguno de los tres estados del muro azul para ser reelecto . Por eso está inquieto e insiste tanto en las supuestas fallas del voto por correo. Sin embargo, si de algo sirvió la experiencia de 2016, es para saber que no se puede soslayar la llegada de Trump a una parte importante del electorado estadounidense. El partido aún se está jugando y falta mucho para el final.

“Es posible que el antiguo muro azul vuelva a ser republicano si hay un voto a Trump oculto, que los encuestadores no detectan, o si hay un cambio de opinión tardío –dijo Nagel–. Sin embargo, estos factores probablemente no sean lo suficientemente fuertes como para revertir los márgenes actuales en Wisconsin, Michigan y Pennsylvania. La sorpresiva victoria de Trump en 2016 se debió a sus abrumadores márgenes en las áreas rurales y en las pequeñas ciudades. Condados de Pennsylvania que normalmente estarían alrededor del 65% para los republicanos, pasaron al 75% o incluso al 80 por ciento . Las encuestas indican que Biden está reduciendo significativamente la ventaja de Trump en estas áreas, volviendo a derrotas más normales, que deberían ser compensadas por grandes victorias demócratas en las áreas metropolitanas. Biden tiene más atractivo que Clinton porque sus raíces están en la ciudad de Scranton, porque es hombre y por su imagen de ‘Joe el normal’”.

En cualquier caso, Biden tiene un motivo muy importante para sentirse confiado, porque puede ganar incluso aunque vuelva a pasar lo mismo y Trump termine con más puntos de los que marcan las encuestas: en Pennsylvania, Michigan y Wisconsin el ex vicepresidente registra hoy una intención de voto superior al porcentaje que sacó Trump en 2016 . Eso no ocurría en ninguno de los cuatro estados anteriores.

En Pennsylvania, Biden está al frente en las encuestas desde junio, por una diferencia que osciló entre siete y cinco puntos . Los últimos números lo muestran arriba por 49,6% a 43,9 por ciento. No obstante, el Partido Demócrata sabe que es una diferencia que puede no significar nada: Clinton llegó a noviembre con una ventaja de 47,2% a 41,2 por ciento, pero el resultado fue 48,2% a 47,5% para Trump.

“ Soy bastante escéptico con la mayoría de las encuestas. No todos los encuestadores son tan buenos y los que informan sobre los resultados a menudo no proporcionan información crítica sobre ellas, como el margen de error. Las restricciones y limitaciones relacionadas con la pandemia, tanto en términos de la campaña como del trabajo de las consultoras, sólo empeoran las cosas. De todos modos, tampoco ignoro por completo a las encuestas. En general, parece que la carrera está muy peleada y varios estados están muy cerca. Eso significa que ambas campañas aún tienen que hacer todo lo posible para ser competitivas en ellos. Una cosa más a destacar es que el gran aumento de la votación por correo podría significar que no sabremos en la noche de las elecciones quién ganó. Tal vez haya que esperar varios días o semanas para que se declare un ganador”, dijo a Infobae Timothy M. Hagle, profesor de política estadounidense de la Universidad de Iowa.

Es posible clasificar a los siete estados más disputados en tres grupos. El primero está conformado por dos estados púrpuras: no tienen una identidad definida y demócratas y republicanos se reparten los triunfos allí. Uno es Florida , el tercer estado del país en número de electores (29). Desde 1972, con la única excepción de las elecciones de 1992, el candidato que gana allí termina siendo elegido presidente. El otro es Ohio, que cuenta con 18 votos electorales y que no registra excepciones en los últimos 50 años: el más votado allí obtiene siempre mayoría en el Colegio Electoral .

