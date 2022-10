¡A tres semanas del Mundial! La baja que confirma Ancelotti para el Real Madrid-Girona: “No se encuentra cómodo”

“No estamos pensando en el mercado de invierno, no estamos interesado en esto, esta es la plantilla que seguirá hasta el final de la temporada, y no va a cambiar”, aclaró el italiano.

“Tenemos que tener en cuenta las sensaciones del jugador. Hay la prueba clínica, que dice que no tiene ningún problema, pero después hay la sensación del jugador, que dice que todavía no está al 100%”, precisó Ancelotti.

El delantero internacional francés y Balón de Oro Karim Benzema no estará todavía disponible para el Real Madrid durante la recepción del Girona el domingo (9:15 A.M) durante la 12ª jornada de Liga, anunció su entrenador Carlo Ancelotti el sábado, a tres semanas del Mundial de Catar (20 de noviembre – 18 de diciembre).

