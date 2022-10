‘A Tom Brady le pesan los problemas personales en el juego’

Todd Bowles, entrenador de los Tampa Bay Buccaneers, dijo este sábado que a Tom Brady, quarterback de su equipo, le han pesado los problemas personales en su desempeño en la temporada.

”Seguro que tiene algo que le pesa cuando sale al trabajo, aunque no puedo decir con certeza cuánto. Tom es una persona muy reservada, hace su trabajo aquí y sonríe mucho, eso es realmente todo lo que puedes hacer”, afirmó Bowles en conferencia de prensa.

Tom Brady ha tenido su peor temporada desde 2002. El ganador de siete anillos de Super Bowl tiene al equipo que lidera con marca de 3-5, de esas cinco derrotas tres han sido consecutivas.

Brady anunció el viernes su divorcio con la modelo brasileña Gisele Bündchen, con quien estuvo casado por 13 años, un problema que el entrenador de Tampa Bay explicó es una situación de vida que su mariscal de campo tendrá que separar de su trabajo.

”Esto no es nuevo o diferente para muchas personas en el mundo. Es la vida. Vas a tener esto ya seas multimillonario o estés arruinado. Vas a tener muertes en la familia, momentos difíciles. Tienes que navegar lo mejor que puedas y seguir moviéndote”, agregó.

Brady ha dado varios giros a su carrera este año. En febrero anunció su retiro, según dijo, para pasar más tiempo con su esposa e hijos, pero se arrepintió de esa decisión y 40 días después informó que jugaría con los Bucs su temporada número 23.

Cuando Tampa Bay inició su serie de tres partidos de pretemporada, el pasador se ausentó 11 días para tratar asuntos personales, solo estuvo presente en el último juego de preparación.

En septiembre Todd Bowles declaró que Brady descansaría los miércoles de la campaña, ya que con 45 años su jugador requería de algo de tiempo para reponerse de la actividad de cada partido.

Durante el duelo de la semana dos ante los Saints, el pasador estrelló contra el suelo dos tabletas electrónicas en las que revisaba las jugadas del duelo en el que su ataque no funcionaba.

En la semana siete, en la derrota por 21-3 contra los Carolina Panthers las cámaras de televisión captaron a Brady gritando a su línea ofensiva, acción que repitió el jueves pasado, jornada ocho, en el duelo que su equipo perdió contra los Ravens por 27-22.

Bowles expresó que ha hablado con Brady y sus jugadores con respecto a que tienen que dejar de lado los problemas que no son del juego. ”Les dije a los muchachos la semana pasada; es la vida. No vas a tener un día en el que no te ocupes de estas cosas, ya sea que estés trabajando o no, tienen que aprender a lidiar con ello”.





MÁS INFORMACIÓN