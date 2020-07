A Tania Hyman le toca ‘reinventarse’ en lo profesional

El aislamiento no significa la interrupción de la actividad física, al contrario, es una oportunidad para mantener la sensación de normalidad y proteger tu salud mental. No necesitas de gran espacio. Elige los ejercicios adecuados, si no sabes cómo empezar, hay muchos tutoriales en YouTube y lives en Instagram que te pueden guiar.

Y es que ella también está de acuerdo en que la palabra para continuar en el crecimiento personal es la reinvención y también está en esa búsqueda. “Ahora con la pandemia, me toca reinventarme en el plano profesional y les confieso que me siento atrapada en infinidad de interrogantes pero con fe y confianza en mis capacidades sabré buscar el camino”,

