A Scott Disick y Sofia Richie se les descargó el amor

Antes de la separación, una fuente de People señaló que Sofía todavía lo apoya mucho. “Ella entiende que Scott está en una situación difícil. Ella está muy orgullosa de que él esté comprometido a lidiar con sus problemas”. Aunque no están juntos en este momento, eso probablemente no ha cambiado.

Mientras la cuarentena continuaba, Sofía “notó un cambio en él y que no estaba tan sano y feliz como podía estar” y contactó a Kourtney para pedirle consejo. Aunque la primera instalación en la que Scott se registró no funcionó debido a las fotos filtradas, continúa recibiendo ayuda en otro centro en Los Ángeles. Y durante este tiempo, él y Sofía han decidido estar separados para que pueda concentrarse en mejorar.

A principios de mayo, Scott ingresó a un centro de rehabilitación en Colorado para “trabajar en sus traumas pasados” que surgieron de la muerte de sus padres en 2013 y 2014 y su relación intermitente con Kourtney Kardashian. En ese momento, una fuente dijo: “Aunque no siempre se mostró de manera negativa, estas son cosas con las que constantemente tuvo que luchar y vivir y que no desaparecen de la noche a la mañana”.

You May Also Like