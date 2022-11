“¿A quién no le ha interrumpido su vida la aparición de una persona?”

Al hablar de Los puentes de Madison, todos recordamos la película de 1995 en la que Meryl Streep y Clint Eastwood viven una intensa y concentrada historia de amor. Sin embargo, la novela corta de Robert James Waller en que se basaba aquella gran película también fue adaptada para crear un musical, que se estrenó en Broadway allá por 2014 y obtuvo dos premios Tony.

Cuando Gerónimo Rauch escuchó las canciones originales del musical, quedó asombrado al percatarse de que parecían escritas para una voz como la suya. Desde entonces decidió que algún día cantaría ese papel y fue cocinando a fuego lento el proyecto.

Los Puentes de Madison. El musical se presenta ahora avalado por una potente puesta en escena y dos voces de lujo, como las de Nina y Gerónimo Rauch. Ella da vida a Francesca, ama de casa encerrada en una vida de provincias, y él a Robert, un fotógrafo errante. Un encuentro casual hizo que sus vidas se tambalearan por un instante. Con ambos artistas conversamos sobre estas funciones en las que tanta ilusión están poniendo.

La historia de amor entre Francesca y Robert en ‘Los Puentes de Madison. El musical’ Javier Naval

¿Cómo se encuentra la industria del teatro musical en la actualidad? Gerónimo: Bueno, hace años eran héroes que se animaban a producir, pero ahora es una industria, tú lo has dicho. Yo estoy muy orgulloso de ser parte de ella en España desde hace quince años. Ya no hay que aclarar al público qué es un musical y eso hay que agradecerlo a los productores que invirtieron y arriesgaron. Ahora está más fuerte que nunca y casi todos los musicales ya están en el millón de euros de presupuesto. Gozamos de buena salud. Nina: Incluso en la crisis económica de 2008, todo bajó mucho pero quedaron los musicales de pequeño formato. Tras la pandemia ha florecido un gran número musicales. No hay mal que por bien no venga. Quizás dentro de 20 años entendamos lo que está sucediendo.

¿Cuál es el nivel actual de los artistas que se presentan a un casting o están en una academia como la suya, Nina? Nina: Es un escándalo. Es que no es sólo cantar bien, es el compromiso y el tocar dos o tres instrumentos. ¡Tenemos alumnos que están haciendo ya su producción musical! ¡¡Es un nivel!! La gente joven tiene muchas herramientas en esta era digital, sólo hace falta educarles. Gerónimo: En los casting, el director nos miraba diciendo ¿otro más?. No obstante, es bellísimo cuando aparece una persona y dices ¡es esa! Porque no hay dudas. Yo siempre les digo a los que se presentan y no son elegidos, que es porque el director o el equipo ya tenían a una persona en la cabeza. Y es así.

¿En qué proyectos de futuro se ven?

Nina: Mi cabeza y mi cuerpo saben que me voy a pasar muchos años en Madrid. Por lo tanto, artísticamente no me planteo nada más. Llevo una vida paralela y oculta (ríe) en el mundo de la docencia, pero artísticamente no me puedo imaginar pensar en otra cosa.

Gerónimo: Este musical lo vengo cocinando a fuego lento y me lo trajo la pandemia. Por otra parte, me está gustando mucho generar proyectos, estar en la dirección y no sólo protagonizarlos. Me veo combinando ambas cosas.