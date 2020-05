¿A qué se debe el racismo en Estados Unidos?

Indicó que el racismo institucionalizado provoca que las personas también se inflijan etiquetas de inferioridad psicológicas. “Es una cuestión psicológica porque no tenemos representaciones dignas ni en los medios de comunicación, en educación. Si miramos las cárceles están llenas de personas negras. Si miramos los guetos están llenos de gente negra. Si miramos ciertas comunidades donde la violencia se exacerba y la gente piensa que es innato ser violento y agresivo cuando se es una persona negra y no puede entender que todo esto opera para que seamos así y para que sigamos arrinconados”.

