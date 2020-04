¿A qué sanciones penales me enfrento por difundir bulos en Internet?

En definitiva, repite, “si hablamos de bulos o noticias falsas, si no va más allá de lo anterior, no veo cómo encajarlo en el Código Penal . Y si encajan en algo de lo comentado, entonces es que no hablamos sólo de fake news”.

En particular, anota el abogado, “podrían constituir delitos de odio (artículos 510 y siguientes), pero también está cogido con pinzas porque sólo se aplicaría cuando los contenidos afecten a religión, ideología, raza, orientación sexual, género… Es decir, no cualquier ofensa a un colectivo entraría aquí, y luego tiene que tener cierta entidad. Lo interesante de la norma es que permitiría perseguir a quienes contribuyeran a la difusión del contenido . Según el caso, ya que la norma incluye varios tipos delictivos, nos moveríamos con penas de hasta 4 años de prisión ”.

