¿A qué edad se considera a una persona anciana?

En este sentido, señala que “el cuadro del envejecimiento de la población que surge cuando se utilizan medidas consistentes con el criterio de equivalencia es marcadamente diferente de los que resultan cuando no se cumple el criterio de equivalencia. Recomendamos que las medidas de envejecimiento que no se adhieran al criterio de equivalencia sólo se usen en circunstancias especiales en las que sea intrascendente”, concluye el autor del estudio Sergei Scherbov, investigador del Programa de Población Mundial del IIASA.

Esto implica que si el criterio de equivalencia no se cumpliera al menos de manera aproximada, las personas con una determinada tasa de mortalidad de cinco años en un país se clasificarían como ancianos, mientras que las personas de otro país con la misma tasa de mortalidad de cinco años no lo serían.

