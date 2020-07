¿A qué edad hay que vacunarse de hepatitis B?

Muchas personas no presentan síntomas al comienzo de la infección, pero si se deriva en un cuadro agudo puede manifestarse con fiebre, coloración amarillenta de la piel y los ojos, cansancio elevado, vómitos, nauseas, dolor muscular, dolor abdominal y orina de color oscuro. No obstante, en algunas personas, “la hepatitis aguda puede dar lugar a una insuficiencia hepática aguda potencialmente mortal”, subraya la OMS.

