¿A qué edad empieza a ser beneficioso para un niño socializar con sus iguales?

En este momento el niño toma esa autoconciencia de sí mismo y comienza a entender que hay otras personas más allá de las de referencia (papá y mamá). Los niños van a acercase ya a otros niños pero no socializan sino que lo que hacen es lo que se denomina ‘ juego en paralelo’, es decir, no unos con otros sino unos junto a otros . Es más habitual que llame su atención el juguete con el que se entretiene otro niño e, incluso, que intente imitarle, sobre todo, si se trata un niño mayor.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en esta inicio de la socialización del niño con sus iguales pasa por ser conscientes de que no se puede establecer una edad concreta o idéntica para todos los niños . Al igual que no todos comienzan a andar o a hablar con los mismos meses, lo mismo ocurre con su capacidad para entablar lazos con los niños de su entorno. El proceso debe iniciarlo el niño de forma natural y los padres deben respetar sus ritmos .

Como señalan en la prestigiosa serie documental británica Baby Human , ganadora de prestigiosos premios televisivos: “A medida que los niños se desarrollan comienzan a integrar el conocimiento de sí mismos con el conocimiento que reciben de aquellos a quienes se aproximan (…). Dicha relación constituirá una base segura en su exploración física, emocional y social. Para que la autoconfianza emerja el niño ha de tener una autoconciencia o conciencia de sí mismo la cual aparece en una etapa muy concreta de su desarrollo y la autoconciencia es un elemento esencial para llegar a convertirse en un ser social pleno ”. Lo cual viene a decir, básicamente, que no podemos pedirle a un niño que interactúe con otros niños hasta que él mismo no tenga conciencia de su propia existencia como niño.

