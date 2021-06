A pocos días de iniciar el tercer año de mandato, diversos sectores esperan cambios en equipo de gobierno del presidente Cortizo

“Creo que debe empezar a buscar estadistas y no a personas que buscan aprovecharse de él o del cargo para lucrar. La ineptitud no debe ser tolerada”, indicó.

A tan solo 20 días de cumplir dos años de gestión gubernamental, el mandatario no ha manifestado públicamente su inter´és de realizar cambios en su equipo de gobierno, solo ha reiterado su frase de que “los golpes no se anuncian”, esto luego de ser consultado sobre cambios en la dirección de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) ante las supuestas irregularidades denunciadas recientemente en esta entidad.

