A pesar del atentado, más de 12.000 personas fueron evacuadas de Kabul el jueves en vuelos de EEUU y la coalición internacional

Biden reconfirmó también que no moverá esa fecha límite del 31 de agosto para completar la salida de Afganistán tras dos décadas de guerra. “ No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación ”, dijo Biden en un discurso televisado.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el jueves “perseguir” a los autores de los atentados suicidas con bomba en Kabul . “Para aquellos que ejecutaron este ataque, así como para cualquiera que le desee daño a Estados Unidos, sepan esto: no perdonaremos. No olvidaremos. Los perseguiremos y los haremos pagar ”, dijo.

