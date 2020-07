A pesar de positivos de COVID-19, Nets viajarán a Orlando

No es que el equipo no haya tenido cuidado: Vaughn portaba guantes al liderar una entrevista el martes a través de Zoom. Envió a su familia a Phoenix cuando el virus se propago en Nueva York, sólo para enterarse que los casos se están incrementando en Arizona.

Los Nets de Brooklyn no parecen listos para retomar la actividad, pero el gerente general Sean Marks descartó el miércoles que se haya discutido la posibilidad de que el equipo no viajara a Florida para reanudar la campaña.

You May Also Like