A partir del lunes entrará a regir un nuevo horario del toque de queda a nivel nacional

En el artículo 1 de dicho decreto se establece el nuevo horario del toque de queda, el cual entrará a regir –a partir del lunes 5 de abril– de 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. de lunes a domingo, exceptuando los días de cuarentena total dispuestos por el Ejecutivo en algunas áreas. El horario que regía con anterioridad era de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

