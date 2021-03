A partir del lunes 5 de abril disminuye el toque de queda

Sucre informó que se han detectado seis nuevos casos de la variante brasileña en Panamá, lo que totalizan un total de 9 pacientes positivos. Recomendó a la población de no viajar a ningún país de Suramérica y de tener la necesidad de hacerlo, tomar en cuenta las disposiciones establecidas en el Decreto No. 260, ante la aparición en Panamá de la variante brasileña y guardar todas las medidas de bioseguridad durante la visita a estos países.

You May Also Like