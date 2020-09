A partir de mañana chiricanos podrán volar… abre el aeropuerto Enrique Malek

Este lunes se tiene prevista la reapertura de los vuelos nacionales, y el aeropuerto internacional Enrique Malek en David, Chiriquí está preparado para recibir a los miles de viajeros que utilizan esta terminal aérea.

Se tiene previsto un acto de reapertura con la llegada del primer vuelo al aeropuerto Enrique Malek la mañana de este lunes contando con todas las medidas de seguridad ante la pandemia de COVID-19.

La aerolínea Copa Airlines anunció que tras la suspensión de los vuelos en el aeropuerto internacional Enrique Malek en David, a partir de este lunes tendrán tres vuelos semanales que conectarán a la provincia de Chiriquí con la Ciudad de Panamá y su red de destinos internacionales disponibles actualmente.

El horario de los vuelos son…

Los vuelos serán realizados en los siguientes horarios: el vuelo CM 0020 operará inicialmente los lunes, miércoles y viernes, saliendo de Ciudad de Panamá a las 7:14 a.m. y llegando a David las 08:26 a.m. El vuelo de regreso, CM 0021, partirá a las 9:36 a.m., llegando a las 10:24 a.m. Para este vuelo, Copa Airlines operará el avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la clase ejecutiva y 144 en la cabina principal.

Los boletos aéreos se encuentran disponibles y podrán ser adquiridos a través de Copa.com, el Centro de llamadas de Copa Airlines y agencias de viaje, desde 69.00 balboas por trayecto, con impuestos incluidos.

Los pasajeros que poseen un boleto vigente con Copa Airlines podrán gestionar cambios de fecha sin cobro de penalidad por cambios.

La aerolínea recuerda que todos los pasajeros deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por la Aerolínea y el Ministerio de Salud de la República de Panamá.

