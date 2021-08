A partir de este lunes 23 de agosto se flexibiliza el toque de queda en varios distritos del país

A partir de este lunes 23 de agosto regirán nueva medidas dispuestas por el Ministerio de Salud (Minsa) en el contexto de la pandemia de la Covid-19.

En San Miguelito se flexibilizará el toque de queda para todo el distrito, que será de lunes a domingo desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. (el que está vigente actualmente va de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.). El comercio continuará abierto de lunes a domingo hasta las 11:00 p.m.

A su vez, en la provincia de Veraguas, específicamente para los distritos de La Mesa, Atalaya y el corregimiento de Llano de Catival (distrito de Mariato), se flexibiliza el toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m. Esta misma norma aplicará en Los Santos, para los distritos de Guararé y Tonosí. En tanto, el toque de queda para los distritos de Las Tablas y Los Santos es a partir de las 11:00 p.m. a las 4:00 a.m., detalló el Minsa.

Por otro lado, en la provincia de Chiriquí, en el distrito de Remedios, se levanta totalmente la medida de toque de queda; mientras que, en los distritos David y Dolega, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m.

Al igual que en Remedios (Chiriquí), en la provincia de Darién, para los distritos de Chepigana y Cémaco, también se levanta totalmente la medida de toque de queda. Lo mismo aplicará para la comarca Ngäbe Buglé, en el distrito de Kankintú, y en la comarca Guna Yala, en el corregimiento de Puerto de Obaldía.

“El país refleja una inflexión o meseta en el número de casos y una disminución sostenida de pacientes en sala”, afirmó el pasado martes el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en la presentación del informe sobre la Covid-19 en el país.

En las últimas 24 horas disminuyen los contagios, muertes y casos activos por la Covid-19





