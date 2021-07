A partir de este domingo empiezan a regir nuevas restricciones de movilidad en distritos de Panamá Oeste y Veraguas

En el Decreto Ejecutivo de 803 del 16 de julio de 2021 se establece para el distrito de San Carlos , provincia de Panamá Oeste, a partir de este domingo 18 de julio, una cuarentena total los días domingo sin jornada laboral ni movilidad. Esto comprende desde el sábado a las 10:00 p.m., hasta el lunes a las 4:00 a.m. Además, el toque de queda de lunes a sábado de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

You May Also Like