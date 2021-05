A Panamá le llegó la hora de las herejías económicas

Frente a la situación actual, Panamá podría adoptar un sistema híbrido, se le cobra impuestos a aquellas actividades que tienen que ver con el país. Por ejemplo, si una empresa tiene una sociedad anónima panameña y hace negocios en Bélgica, no tiene que pagar impuestos a Panamá, pero si de Panamá se le venden bienes o servicios a esa empresa extranjera, si debería pagar impuestos. Se excluirían de esta regla a las agroexportaciones, y a la Zona Libre de Colón, pero no a actividades como la venta de electricidad, los pasajes aéreos, o los pagos a entidades financieras panameñas provenientes de clientes en el exterior.

