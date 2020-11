A ojo de buen cubero

Una persona muy estimada y respetada, me dijo: Tienes que comprender la formula, Y=C+I+G, donde Y= Ingreso Nacional, PIB, C= Consumo Privado, I= Inversión Privada, G= Gasto e Inversión Pública.

Cada 5 años nos toca escoger nuevos gobernantes. La mayoría lo hacemos respaldando a un partido determinado. No identificamos si los candidatos, reúnen el perfil adecuado para ocupar esos puestos tan importantes en el devenir de la Patria. Dejamos de prever si tienen la disposición de luchar y ganarle la batalla a la corrupción, que es el mayor cáncer, arraigado muy profundamente en la gestión pública y privada. No identificamos si van a trabajar con transparencia, para así darnos la paz y sosiego que nos merecemos.

