‘A nivel psicológico hay un gran reto frente a la Covid-19’

Estas son iniciativas que muchos países de Latinoamérica no tienen y es fundamental que continúen después de la pandemia, porque son programas que pueden ayudar en la calidad de vida de la población, pero para que permanezcan en el tiempo deben ser difundidos periódicamente, revisados, mejorados, modificados a través de la evidencia científica, porque si no se perderá la inversión económica y social.

Cuando se inició la pandemia en el mundo, la atención se centró en la enfermedad y la salud mental quedó en un segundo plano. [Luego] algunos países como Canadá, Reino Unido, entre otros, comenzaron a incorporar el componente psicológico debido al confinamiento. En Panamá, se introdujo el componente psicológico con un horario de salida de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. para los niños o niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) con sus acudientes. Además, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en alianza con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), establecieron una línea de atención telefónica (147) para atender asuntos sociales, legales y psicológicos. De acuerdo con un informe de la Red Intersectorial de Salud Mental –de junio pasado –entre el 30 de marzo y el 15 de junio se recibieron 3 mil 877 llamadas telefónicas, de las cuales 96 (2.5%) fueron por asuntos psicológicos. Las causas principales de las consultas fueron ansiedad, ataques de pánico, depresión, violencia doméstica, maltrato infantil, entre otros. Sin embargo, las pocas llamadas telefónicas no son indicativo de que no haya problemas.

