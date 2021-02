A niño de 10 años de Michigan le amputan las manos y las piernas tras sufrir COVID-19

Getty Images Niño de Michigan le amputan manos y piernas por COVID-19

Desde que apareció la enfermedad del COVID-19 en el mundo, han sido innumerables los síntomas severos que han padecido millones de personas que han dado positivo al coronavirus, algo que médicos y científicos siguen investigando, ya que incluso a algunas personas le quedan secuelas muy serias por largo tiempo.

Y en un hecho que ha causado mucho dolor y preocupación, autoridades de salud del estado de Michigan reportaron el caso de un niño de apenas 10 años, quien fue objeto de cuatro amputaciones, tras ser afectado por el COVID-19, lo que desencadenó en él una afección inflamatoria muy grave.

Así lo informó el periódico NY Post, tras revelar que al pequeño Dae’Shun Jamison lo diagnosticaron con síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C), y tras ser internado en el el Hospital Infantil Helen DeVos, en Grand Rapids, Michigan, vinieron las malas noticias.

Inicialmente, a principios de febrero, le debieron amputar la pierna derecha, y esta semana fue sometido a otra cirugía en la que le amputaron la otra pierna y sus manos.

El New York Post citó a una fuente del Hospital de Rehabilitación Mary Free Bed, confirmando la noticia.

Tras lo sucedido con el menor, su madre creó una página de GoFundMe, donde mencionó que el niño está muy impactado con su estado de salud.

“Dae’Shun está muy sensible por sus amputaciones y me rompe el corazón. Por favor, sigan rezando”, comentó la atribulada madre del pequeño, Brittney Autman.

Citada por el Post, la doctora Rosemary Olivero, jefa de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital de Niños Helen DeVos, donde atienden a Dae’Shun, la enfremedad inflamatoria que se desarrolló en el pequeño tras contagiarse de COVID, ocasiona problemas cardíácos graves que afectan el bombeo de sangre de manera normal y obstruye la circulación.

“Algunos pacientes con MIS-C tienen cambios realmente extremos en sus factores de coagulación sanguínea. Algunos de ellos pueden coagular demasiado en algunas partes de su cuerpo y luego muy poco en otras partes de su cuerpo”, aseguró la médico al NY Post. “La coagulación inapropiada es una de las consecuencias muy graves de MIS-C. No ocurre en todos los pacientes, pero puede ocurrir en algunos y realmente puede conducir a un mayor daño orgánico debido a la mecánica del flujo sanguíneo”.

A pesar de que el COVID-19 no suele tener índices elevados de daños serios en niños, desde que comenzó a saberse más del mal, en mayo del año pasado, en varios sitios de Estados Unidos, como la ciudad de Nueva York, se presentaron casos de menores a los que luego los atacó la enfermedad inflamatoria.

