“A mi mujer no le gusta besarme, solo se le despierta el apetito cuando le hago sexo oral”

Las dudas en materia sexual son perpetuas, pero no por ello tienen que quedar sin respuesta. 20minutos pone en marcha un consultorio de sexo para ofrecer luz y respuestas claras a las inquietudes de los lectores en esta importante faceta de la vida.

Para plantear tu pregunta, escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas al consultorio de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

CONSULTA Mi mujer casi no tiene apetito sexual, no le gusta besarme (dice que no le gustan los besos pero cuando éramos novios sí que nos besábamos).

Cuando le hago sexo oral le encanta y solo así se le despierta el apetito. No siento que sea ya cariñosa conmigo, cada vez es un poco más fría en la cama.

RESPUESTA DEL EXPERTO El beso en pareja es una de las expresiones eróticas más significativas en el marco de una relación; por ello, ese “dejar de gustarle” obedece al hecho de que su deseo erótico ha disminuido; y si el deseo erótico se ha perdido, suelen serlo también las otras expresiones eróticas.

No obstante, resulta llamativo que se preste al juego erótico en forma de sexo bucogenital si ha perdido el apetito sexual. Sugiero consultéis con un profesional que pueda explorar las causas de la falta de deseo erótico de tu pareja.

CONSULTA Tengo el deseo de que mi mujer practique sexo con otros hombres. De hecho ya está en contacto con uno, pero no ha habido ocasión aún.

Y mi pregunta es la siguiente. ¿Hago bien en dejarla? Ella nunca me lo ha pedido, he sido yo el que le ha dado la idea y ella lo ha cogido bien.

RESPUESTA DEL EXPERTO En tu pregunta se percibe un deseo contradictorio, por un lado hay un deseo de explorar nuevas eróticas y por otro lado un cierto temor a que estas innovaciones acaben provocando un malestar personal y/o relacional.

Mi sensación es que estáis en una fase de vuestra relación de pareja que requiere una conversación acerca de los deseos de cambio en el plano íntimo de vuestra relación. Una consulta a un profesional puede ser conveniente para que pueda valorar esa posibilidad de cambio en el terreno erótico.

CONSULTA Desde hace unos meses mi pareja y yo no tenemos relaciones satisfactorias, a los 10 minutos de penetración tenemos que parar porque siente irritación y le molesta.

Hemos probado con ir más despacio o usar lubricantes pero no hay demasiada diferencia; en el médico de cabecera no la han recetado nada más qué buena higiene, cosa que ya teníamos.

RESPUESTA DEL EXPERTO No especificas si hablas de molestias con la penetración anal o vaginal. Si se dan en el encuentro entre el pene y la vagina, hablaríamos de una dispareunia. En este supuesto, es difícil darte una sugerencia al desconocer detalles como edad de la pareja, salud integral, toma o no de fármacos e historia psicosexual.

Si el supuesto es penetración anal, y siendo que las molestias aparecen pasado un tiempo del juego erótico, podríamos pensar en alguna lesión de la mucosa anal sobrevenida. Sugiero consultéis con un profesional de la sexología y/o ginecología.

“Le dije una cosa muy fea, que era el chico con el pene más pequeño con el que he estado”

CONSULTA Mi novio y yo no podemos hacer el amor. La primera vez que intentamos hacer algo le dije una cosa muy fea pero que me salió sin pensar en consecuencias: que era el chico con el pene más pequeño con el que he estado.

Lo habremos hecho contadas veces y noto que su cabeza siempre está pensando en esas palabras que le dije. Son ya tres meses sin poder hacerlo. ¿Como podríamos superar esto?

RESPUESTA DEL EXPERTO En pareja, y más al inicio de una relación, se dicen cosas que con el tiempo pierden o ganan significado.

El adjetivo ‘pequeño’ no es mal considerado cuando nos referimos a ciertas partes del cuerpo como la nariz, la oreja, la mano, la vulva….; pero cuando hace referencia al pene se percibe un cierto ataque a la masculinidad, debido a reminiscencias de tipo cultural y educativo.

Desconozco cómo evalúas la calidad de vuestros encuentros eróticos, porque han podido ser escasos pero quizá hayan sido de buena calidad, y por ello aquella inoportuna frase deje de ser significativa.

Y si, por el contrario, tu pareja considera que vuestra relación erótica no es satisfactoria probablemente considere que aquella frase “fea” tenga más de certeza que de inoportunidad.

Sugiero busquéis asesoramiento sexológico para que el profesional evalúe vuestra relación erótica y aporte claves sexológicas para disfrutar de los pequeños y grandes placeres de la vida.