A los bailarines eróticos también les tocó reinventarse

Todos se han tenido que reinventar, y la solución de muchos strippers ha sido ofrecer bailes eróticos a través de una pantalla, algo que a ellos no les gusta mucho, porque no pueden interactuar con el público, y el pago es menor: solo un 40 por ciento de lo que ganaban antes en un espectáculo presencial. Su ganancia regular era de 700 a 800 dólares por semana.

‘La Internacional Trevi’, bailarina y dueña de ‘Ángel Dance’, un grupo de strippers en Panamá, también se vio afectada por la pandemia, y no solo en lo económico, pues comentó que desde el inicio de la crisis sanitaria pasó por ansiedad y depresión, lo que provocó que subiera de peso. No fue fácil para Trevi dejar aquello que lleva dedicándose por más de quince años.

