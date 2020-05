¡A llorar! Todo pinta para que no haya béisbol de MLB este año 😔

A Major League Baseball (MLB) y a la Asociación de Jugadores de Grandes Liga s no tienen mucho tiempo para negociar si quieren que la temporada 2020 empiece según lo planeado… pero ellos no parecen darse cuenta de eso.

Al parecer, las negociaciones entre el Sindicato de Jugadores y Major League Baseball no van nada bien y la temporada 2020 podría no jugarse.

You May Also Like