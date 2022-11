A las puertas del invierno y el colapso

La población ucraniana es diez veces superior a la población bosnia y la ciudad de Kiev tiene ocho veces más habitantes que Sarajevo. El drama humanitario puede ser diez veces mayor si no se buscan soluciones de urgencia. Y no hay que olvidar que dirigir ataques directos contra civiles ya fueron considerados crímenes de guerra en los tribunales que juzgaron a los criminales.

Valeria , estudiante universitaria de Lingüística de 19 años, pensó en irse cuando empezaron los duros combates de febrero. Recibió invitaciones de amigas y amigos ucranianos que están diseminados por Europa. Pero se lo pensó mejor: “Prefiero entender lo que está pasando con mi país aquí que vivir preocupada todo el día en el extranjero”. Admite que no se ha preparado psicológicamente ante la posibilidad de un duro invierno. Sus padres ya han comprado lo indispensable y ella tiene bastante ropa de invierno. “Lo que más me angustia es qué voy a hacer con mi loro para hacerle entrar en calor cuando el frío apriete”, explica con una sonrisa.

Rusia pretende agudizar su guerra energética contra Ucrania después de haber destruido el 30% de su capacidad de generar energía. Los cortes de luz se van a multiplicar porque el estado ucraniano tiene que ahorrar energía antes de que lleve el duro invierno. Según el diario estadounidense The New York Times, la situación se ha vuelto crítica en las regiones víctimas de los bombardeos, ya que el gobierno ucraniano tiene serios problemas para encontrar el vidrio suficiente para reparar todas las ventanas y asegurar un mayor aislamiento de las casas cuando llegue el frío polar.

Igor , de 45 años, acepta hablar en la puerta de entrada del edificio. “El proyectil se estrelló al lado de la habitación de mis hijos. Por suerte, unos días antes se habían marchado con su madre a Suiza”, explica. Y añade: “ El invierno va a ser muy duro . He comprado una gran batería para poder tener energía de forma autónoma y un enlace de internet por satélite para no quedarme aislado y sin noticias”.

Lisa , de 20 años, es la administradora de una tienda de chocolates situada en los bajos de un edificio alcanzado por el impacto directo de uno de los proyectiles rusos lanzados en los primeros días de la guerra iniciada en febrero. “Llevo cuatro años trabajando y estudiando y soy muy consciente de que sin dinero no eres nadie cuando todo colapsa. Mi madre vive en un pueblo cercano y ya ha comprado el doble de gasoil de años anteriores”, explica la joven mientras atiende a unos clientes. Deja muy claro que no se irá de Ucrania, pase lo que pase.

“Por suerte a mi suegra le encanta envasar conservas y tenemos los botes suficientes para resistir un año o dos años de guerra “, comenta con una sorprendente calma esta diseñadora de interiores que estudia a distancia en una escuela de arte. “Estoy tan tranquila que he ido a visitar una exposición de pintura con mis hijos, pero la he encontrado cerrada”, comenta antes de seguir con su paseo otoñal.

