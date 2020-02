¡A la reja!…Destino de los maleantes

Mi relación con mi padre “Bob” Eisenmann, fué realmente una maravilla. Fué mi maestro – por vía del ejemplo, nunca pontificando – era mi padre, mi hermano, mi socio, mi confidente…mi todo. Ya enfermo de muerte (a los 58 años) me llamó un día a su lecho y me dijo “Bobby, me estoy muriendo y quiero que me prometas algo”. Yo enseguida le respondí “lo que quieras, Viejo”…y siguió “quiero que – cueste lo que cueste – continúes mi sueño de Coronado”. Con lágrimas en el alma al ver su sufrimiento, le respondí “tranquilo, Viejo, tienes mi firme promesa que así será”.

Y así, mis hermanos y yo – y ahora mis hijos – fuimos desarrollando todo lo que el Viejo soñó para Coronado, siempre con la motivación emocional de esa promesa y el orgullo familiar y patriótico que su ejemplo significó para nosotros como familia. Hoy hay en Coronado 4,000 propietarios, casi 2,000 viviendas, un área comercial con 4 supermercados y farmacias de 24 horas, 7 bancos, más de una docena de buenos restaurantes, un Hospital de Emergecias… e inspiró el desarrollo de todas las playas del Pacífico, área donde ya no hay pobreza porque el turismo interno y externo permea a toda la sociedad de la región.

Por supuesto que no ha sido fácil, porque además la familia Eisenmann ejerce una ciudadanía independiente a tiempo completo, crítica de todos los gobiernos y defensora de la libertad.

El costo de esa ciudadanía independiente la hemos pagado casi siempre con el uso político de lo que hoy se llama DGI, y data desde la presidencia de Marco Robles, pasando por Omar Torrijos y Noriega; nos acostumbramos a tener nuestras oficinas llenas de auditores de todas las oficinas públicas posibles, y siempre salimos bien porque , estando en el ojo permanente de todos los gobiernos debido a nuestra relación con La Prensa, nuestro cumplimiento fiscal por razones obvias era en extremo estricto.

Entonces llegó Ricardo Martinelli y como consideró que La Prensa era el mayor obstáculo a sus macabros planes, decidió procurar destruír a el Fundador de la misma para desprestigiar al Diario. Así anunció un áudito de la DGI a Coronado (nada raro para nosotros por estar acostumbrados a ellos), pero la sorpresa fué que tras solo 2 días de estar ahí sus “auditores” (algunos sin idoneidad siquiera) bajo órdenes del ahora reo Cucalón, anunciaron un alcance; primero de $1.5 Millones, cifra que ese mismo día aumentaron a $3Millones!

Todos los asuntos de la DGI con contribuyentes son por Ley confidenciales, pero en nuestro caso el presidente reiteradamente nos llamó – con nombre propio – “el Evasor” cada vez que tomaba un micrófono.

Vale mencionar que quienes terminaron en cárceles fueron precisamente Cucalón y Martinelli.

Mientras nosotros luchamos a brazo partido llegó a la DGI Publio Cortés, del gobierno Varela. Él mandó a “revisar “ el Caso, usando las mismas “auditoras” que lo inventaron bajo Martinelli, quienes por supuesto reiteraron su invento. Pasamos entonces a demandar ante el Tribunal Administrativo Tributario. Allí pedimos Audiencia ante los tres Magistrados y nos escucharon de viva voz. Poco después hubo Sentencia en contra nuestra firmada por la magistrada Lorenzetti y dos suplentes que ni siquiera asistieron a la Audiencia; uno es el Camachito de Martinelli. Luego fuimos a la Corte, donde después de muchos líos el Caso le cae como Ponente… ¿adivinen a quién?… nada menos que a Ayú Prado, a quien recusamos por su larga trayectoria contra nosotros como mandadero de Martinelli.

Ayú procede a ignorar ilegalmente la recusación y logra un fallo contra nosotros (¡sorpresa!). Ahora nos queda una Acción en la Sala Tercera, donde los Magistrados son Luis Ramón Fábrega, Cecilio Cedalise y el nuevo, Luis Carlos Vásquez. Veremos si dictan Justicia en nombre de la Ley.

Ésta es la larga historia (que ya va casi por 10 años) ejemplo del martillo político que no debe ser la DGI y lo que no debe ser el TAT – única defensa del contribuyente contra los abusos políticos de la DGI – y la “justicia”, instrumento sesgado de la Corte contra este ciudadano independiente y el proyecto de Coronado, sueño de tres generaciones y gatillo del desarrollo de todos los proyectos de las playas del Pacífico panameño.

Sin embargo, a estos 82 años que he cumplido, le reitero a los maleantes de nuestro sistema de justicia, y a sus mandadores políticos criminales, que seguiremos la lucha a brazo partido, sabiendo… porque lo sabemos… que más temprano que tarde terminarán donde deberían estar: en alguna cárcel de este pequeñísimo globo terráqueo. ¡ya lo verán!

El autor es fundador del diario La Prensa