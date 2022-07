A la guerra, la cosecha de Ucrania suma un nuevo enemigo: los incendios

También lo está Serhienko, que afirma que la combinación del cierre de los puertos, el aumento de los costes de transporte y el descenso de los precios significa que “no hay duda” de que sus beneficios se desvanecerán este año. Calcula que sus pérdidas hasta el momento ascienden a unos US$ 10 millones, en términos de producción perdida e infraestructura destruida, y no sabe si la granja familiar sobrevivirá en 2023.

No solo está en peligro la cosecha de este año. Los agricultores independientes constituyen gran parte del sector agrícola en Ucrania, y no tienen bolsillos profundos.

Lo que no está claro es si las autoridades respaldadas por Rusia en las zonas ocupadas están pagando precios de mercado por los productos. Funcionarios ucranianos han dicho que, en algunas zonas, los rusos insisten en hacer grandes descuentos. Hay pruebas anecdóticas de que algunos agricultores ucranianos han preferido no cosechar.

