A Julián Gil le ‘arrebataron’ a su hijo Matías

Julián Gil se dirigió a Marjorie de Sousa: “¿No les parece raro que de esto no hablan? Después de casi 4 años acusándome de todo ¿de esto no hablan? Les da vergüenza que la gente sepa que quitaron a mi hijo su derecho de tener un papá”.

Al acudir a la audiencia para conocer la resolución del juez en relación a la custodia de su hijo, este publicó en Instagram: “Acabo de salir del tribunal, la sentencia la tengo en mi mano, y como lo dije, es una sentencia real, es firme. Perdí la patria potestad, no la perdí me la arrebataron, me la robaron como quieran decir”.

