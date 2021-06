A FONDO | Las claves de la primera pata de la reforma de las pensiones: su revalorización y la jubilación anticipada

La reforma de pensiones incluirá un nuevo supuesto, no expresamente previsto en la ley, en el articulado de la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador. Las personas que trabajen en empresas cuyos centros de trabajo que sean despedidas por rechazar un traslado que implique cambio de residencia podrán acceder a la jubilación anticipada. También aquellos trabajadores que sean despedidos tras imponerle su empresa una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo.

You May Also Like